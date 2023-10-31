Alkollü sürücüler kaza yaptı... 1 yaralı, 2 tutuklu var

Hamitköy ile Türkmenköy’de trafik kazası yapan 2 alkollü sürücü tutuklanırken, 72 yaşındaki yaya Bayram İmamoğlu yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam Hamitköy’de, 240 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Cahit Çevik (E-61) yönetimindeki CK 341 plakalı salon araç, aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Tolga Turhan (E-30) yönetimindeki MT 072 plakalı aracın arkasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken alkollü sürücü Cahit Çevik tutuklandı.
Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde, Türkmenköy’de alkollü sürücü yönetimindeki aracın çarptığı 72 yaşındaki yaya Bayram İmamoğlu (E-72) yaralandı.
Verilen bilgiye göre, 153 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Mustafa Özfadıl’ın (E-61) yönetimindeki DV 592 plakalı araçla çarptığı Bayram İmamoğlu’nun (E-72) kalça kemiği kırıldı. İmamoğlu, Gazimağusa Hastanesi’nde müşahede altına alınırken alkollü sürücü Mustafa Özfadıl tutuklandı.