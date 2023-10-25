Girne- Alsancak çevre yolunda dün gece alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Yusuf Babur (E-40) alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZNG 791 plakalı araç ile Alsancak istikametine seyrettiği sırada önünde aynı yöne seyreden Muddasır Khan (E-27) yönetimindeki RD 697 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan Khan, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Girne- Güzelyurt ana yolunda dün gece yaşanan trafik kazasında Cengiz Demiray (E-21) UL 687 plakalı aracıyla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve toprak sete çarpıp takla attı.

Araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Bilgesu Yıldırım (K-21) ve Recep Aydın (E-21) kaldırıldıkları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:24