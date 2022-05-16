Alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Girne’de alkollü sürücünün çarptığı 58 yaşındaki Nezihe Gül yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde 29 yaşındaki Ümit Genç, 207 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RY 666 plakalı otomobille doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, banket içinde yürüyen Nezihe Gül’e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Nezihe Gül, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi, tedavisi halen sürüyor.

Araç sürücüsü Ümit Genç tutuklandı, soruşturma devam ediyor.