Alkollü sürücünün yol açtığı kazada 12 yaşındaki yaya yaralandı

Gazimağusa’da alkollü sürücünün yol açtığı kazada 12 yaşındaki yaya hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, dün, saat 19.15 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kurtuluş Sokak üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Kadir Cihan Cengiz, 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DZ 233 plakalı araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve park halinde bulunan 34 JA 7884 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından ileri doğru savrulan 34 JA 7884 plakalı araç o esnada aracın yanında yaya olarak bulunan Muhammet Çetinten’e (E-12) çarptıç

Kaza sonucu hafif yaralanan Muhammet Çetinten, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, DZ 233 plakalı araç sürücüsü Kadir Cihan Cengiz tutuklandı.

- Karşıyaka'da alkollü sürücü aracıyla telefon direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi

Karşıyaka'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve telefon direğine çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, kaza, dün, saat 15:00 sıralarında, Karşıyaka'da Şehit Salih Özşehitoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Pauline Mary Chaplin (K-71), 250 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NB 871 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak telefon direğine çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Chaplin tutuklandı.