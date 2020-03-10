Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, bu sabah teşhisi konulan Alman Turist dışında hiçbir vaka bulunmadığını açıkladı.

Pilli, hasta turistle birlikte adaya gelen 141 kişilik Alman kafilenin ise, yarın veya öbür gün Antalya’dan gelecek boş bir uçakla Almanya’ya geri gönderileceklerini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında “Alman hastanın eşine gerekli testler yapılmış ve negatif sonuca ulaşılmıştır. 3 kişi de hastanın yakın temasta olduğu gerekçesi ile gözlem altında tutulmaktadır. Şu anda diğer takip altında olan kişilerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.” denildi.