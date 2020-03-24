Alman turist kafileleri ülkeden ayrılmaya başladı

Covid-19 salgını nedeniyle KKTC’de karantina altında tutulan Alman vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Avrupalıların ülkelerine dönüşleri bu sabah başladı.

Sivil Havacılık Dairesi’nden alınan bilgiye göre, bugün ve yarın için planlanan 6 uçuşla toplam 840 yolcu Avrupa’ya taşınmış olacak.



Bu sabah saat 06:00’da 3’ü çocuk 104 Alman vatandaşını taşıyan uçak Almanya’nın Dresden şehrine inmek üzere Ercan Havaalanı’ndan ayrıldı.

Gün içerisinde 4 uçak daha kalkacak ve bu uçaklarla 684 Alman ve İsveç vatandaşı yolcu taşınacak.

Yarın sabah Ercan’dan ayrılacak uçakla ise 52 Fransız vatandaşı Antalya üzerinden Marsilya’ya götürülecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 12:42