Alman turistler ülkeden ayrılıyor

Alman vatandaşlarından Covid-19 teşhisi konulan, tedavileri sonrası taburcu edilen fakat uçuşların Koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi sonucu halen KKTC'de bulunan ve 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan 28 Alman vatandaşı ile yine ülkede turist olarak bulunan 22 kişilik diğer ülke vatandaşları, saat 02.00'da Ercan'dan havalanacak charter seferle, Antalya üzerinden, Almanya'nın Stutgart şehrine doğru yol alacak.

Uçakta, 50 kişilik grubun yanında, KKTC'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 2 Alman vatandaşın naaşları da yer alacak ve ülkelerine gönderilecek.

Bu arada, Ercan'a otobüsle ulaşan 50 kişilik gruba, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in hediyesi olarak kolonya dağıtılması da dikkat çekti.

(kıbrıspostası)