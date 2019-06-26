ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı törenle açıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı.

Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele gününde açılan hat 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Hat, telefon veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile hizmet, bağımlı bireye danışmanlık, madde veya bağımlılıklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma, acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme, ihtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması, tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme hizmetleri sunacak.

Başbakan Ersin Tatar’ın da katılarak konuşma yaptığı açılış etkinliğinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve bürokratlar hazır bulundu.

BAŞBAKAN TATAR: “DESTEK ARAYANLARI HATTA ULAŞMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Başbakan Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada böyle bir anlamlı günde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyet ifade etti.

Devletin böyle gerekli bir adım atmasının önemine işaret eden Tatar, merkezde görev yapacak psikologlara teşekkür etti.

Bu merkezin açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Tatar imkanlar çerçevesinde yapılan bu gibi adımları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Başbakan Tatar, bağımlılık konusunda sıkıntı yaşayanları, destek arayanları hattı aramaya davet etti.

Devletin uyuşturucuyla mücadele konusunda değişik alanlarda faaliyet yürüttüğüne değinen Tatar bu konuda polis örgütüne de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

KOMİSYON BAŞKANI KARAOKÇU: “AMANSIZ BİR MÜCADELE İÇİNE GİRDİK”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu açılışta yaptığı konuşmaya “Bugün Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü. Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için çok önemli bir gün” sözleriyle başladı.

Karaokçu bu günün bireylerin, toplumların ve devletlerin uyuşturucu ve bağımlılıklarla ilgili mücadelede kendilerini sorgulamaları, mücadeledeki yeterli ve yetersizliklerini ölçmeleri, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi adına önemine işaret etti.

“Böylesi önemli ve anlamlı bir günde, önleme çalışmaları çerçevesinde ortaya koyduğumuz stratejimizin en büyük hedeflerinden biri olan ALO 1191 Bağımlılık Danışmanlık ve Destek Hattı Merkezi’mizin açılışını gerçekleştirmekten, çocuklarımız gençlerimiz ve toplumumuzun geleceği adına mutluyuz, gururluyuz” diyen Karaokçu Komisyon olarak ilk günden bu yana amansız bir mücadele verdiklerini ifade etti.

“Yasal alt yapımızın güçlendirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, madde bağımlısı çocuk ve ailelere yönelik destek ve yönlendirme, denetimler, toplumsal bilinç düzeyinin artırılması konusunda mücadelemize yürekten destek veren onlarca sivil toplum örgütü ile gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile çok ciddi adımlar attık” diyen Karaokçu şöyle devam etti:

“Üniversitelerimize staj olanağı yaratan, staja gelen öğrencilerimiz, staj sonrası Üniversite yönetimlerinden öğrencilerine sağladığımız katkı ve değerlerden dolayı gelen teşekkürler ve daha güçlü kurumsal işbirliği talepleri de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun güvenilirliği açısından bizleri gururlandıran bir başka önemli gelişmedir.

Komisyon olarak alanımızda en ciddi eksiklikler arasında yer alan bilimsel veri tabanının oluşturulması konusunda en kapsamlı çalışmaları yürüten bir kurum konumuna geldik.

Şu anda bilimsel veri tabanı ve çalışmalarını bilimsel değerler üzerinde yürüten devletin belki de en küçük birimi olmamıza karşın, en güçlü birimi olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Sorumluluklarımızın ve sırtımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunun bilincindeyiz.

Ben, personelim ve komisyon üyelerimiz olarak, zaman mevhumu gözetmeksin bugünlere getirdiğimiz çalışmalarımızı bundan sonra daha iyi noktaya getirilmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz”

“4 KLİNİK PSİKOLOG ÇALIŞACAK”

ALO 1191 Danışmanlık ve Destek Hattı Merkezi’nde eğitim düzeyi çok yüksek 4 klinik psikolog çalışacağını dile getiren Karaokçu “Çok güçlü bir teknolojik alt yapı oluşturarak hizmetlerimizi 24 saat üzerinden canlı verecek şekilde planladık” ifadelerini kullandı.

“Bu noktada her zaman gurur duyduğum kurum personelime ve özellikle vardiya çalışma sistemi konusunda büyük katkı sağlayan HAKSEN Başkanı sayın İzzet Türkmen’e de özellikle teşekkür etmek istiyorum” diyen Karaokçu şöyle devam etti:

“Tabii ki bu konuda en büyük teşekkürü çocuklarımız, gençlerimiz ve toplumumuzun geleceği adına, göreve gelir gelmez ALO 1191 Bağımlılık Danışmanlık ve Destek Hattı Merkezimizin hayata geçirilmesine güçlü desteğini ortaya koyan Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’a sunmak istiyorum.

Bu vesile ile bugün aramızda bulunan ve daha önceki görevlerinde de Komisyonumuzun çalışmalarının ileriye gitmesinde çok değerli katkılar sağlayan Maliye Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faiz Sucuoğlu’na ayrıca teşekkür etmek istiyorum”.

7 gün 24 saat vatandaşa telefon hattı veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile hizmet verecek hattın bağımlı bireye danışmanlık, madde veya bağımlılıklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma, acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme, ihtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması, tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme hizmetleri sunacağını dile getiren Karaokçu “ALO 1191 Bağımlılık Danışmanlık ve Destek Hattı Merkezimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı ve kokteyl verildi.