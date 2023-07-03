Alpet Kıbrıs, Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na fidan dikti

Alpet Kıbrıs, Adıyaman depreminde hayatını kaybeden öğrenciler ve yakınları anısına Haspolat Bölgesi’nde oluşturulan Şampiyon Melekler Koruluğu’na 170 zeytin fidanı dikti.
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da, kurum olarak ilk günden bugüne toplumsal sosyal sorumluluk bilincine katkılar koymaya özel önem vermeyi sürdürdüklerini, proje bazında katkı koydukları alanların başında doğa ve çevrenin geldiğini kaydetti.
Altınbaş, “Altınbaş Holding ve Alpet Kıbrıs olarak ülkenin doğasını yeşilini korumak, temiz bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam ederek bizlere emanet edilen tarihi ve kültürel mirası koruyarak geliştirerek bizden sonra gelecek kuşaklara gönül rahatlığı ile devredeceğiz” dedi.