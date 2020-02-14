2007 yılında bebeğini dünyaya getirdikten sonra ameliyat masasında hayatını kaybeden Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu ile ilgili hukuk davası sürüyor.

17 Ocak 2007 yılında Dr. Şevket Alptürk’e ait doğum kliniğinde akşam saatlerinde doğuma giren Gamze Fellahoğlu kız çocuğunu dünyaya getirdikten hemen sonra fenalaşarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Anne Fellahoğlu, yapılan müdahalelere rağmen, bebeğinin yüzünü göremeden hayatını kaybetmişti.

Gamze Fellahoğlu’nun eşi Hakan Fellahoğlu tarafından 2008’de başlatılan hukuk mücadelesi, Adli Tıp Raporu’nun uzun yıllar açıklanmaması, yargıçların değişmesi ve hukuksal nedenlerden dolayı uzamıştı.

Fellahoğlu davasında istinafa başvuran Doktor Şevket Alptürk’ün talebi reddedildi. Yüksek mahkeme alt mahkemenin kararını onadı. Alptürk ihmalden dolayı ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu.