Alsancak Belediye Başkanı Ataser, ameliyat oldu

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ağrılarıyla şikayet eden ve tedavi gören Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, önceki gün özel bir hastanede başarılı bir operasyonla rahatsızlığından kurtuldu.

KIBRIS GENÇ TV haber merkezi olarak Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ataser'in sosyal medyadaki paylaşımı ;

Sağlık konusunda devamlı problem yaşadığım Omuz noktasındaki ameliyatımızı bugün hayırlısı ile gerçekleştirdik .Emeği geçen tüm doktor arkadaşlara teşekkür ederim

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