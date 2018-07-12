ALSANCAK BELEDİYESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ’NE GEÇTİ

Alsancak Belediyesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne geçti.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Alsancak Belediyesi; tüm doküman ve süreç yönetimini enVision ile yönetme kararı alarak, “kağıtsız, verimli ve yeşil bir ofis olma” yönünde adım attı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser konuya ilişkin açıklamasında, “Sistem ile işlem kuyrukları azalacak, kalite ve verimlilik artacak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak” dedi.

Açıklamada, Alsancak Belediyesi’nin, “dijital dönüşümde, Denizler Bilişim Hizmetleri ve Türkiye’nin firmasını CBKSoft’u tercih ettiği” belirtildi. Sistemin uygulamaya girmesiyle belediye genelinde kesintisiz otomasyon gerçekleştirilerek, kağıt bazlı iş süreçlerinin tam entegre dijital bir ortama dönüşmesi sağlanacak. Böylelikle, maliyet ve zaman kayıplarının azaltılması, kalite ve verimliliğin ise arttırılması amaçlanıyor.

Sözleşmenin imza törenine, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Alsancak Belediyesi Mali işler Müdürü Salih Gürler, CBKSoft Satış Müdürü Kutlu Sagay, Denizler Bilişim yetkilileri Lisani Deniz ve Cüneyt Çerkez katıldı

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 10:57