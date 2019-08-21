Alsancak Belediyesi'nin ıslah çalışmaları sürüyor

Alsancak Belediyesi'nin ıslah çalışmaları ve çevre düzenlemesi son hız devam ediyor. Su taşkınlarının önlenmesi, gerekse de haşere üremesinin engellenmesi için dere ıslah çalışmalarını sürüdüyor.

Özellikle geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketinin yeniden yaşanmaması için dere çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskini en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden dere temizliği konusunda titiz çalışmalar yürüten Belediye, Ankara caddesi ve Şht.Türker sokağa bağlı bölgelerde bulunan derelere öncelik vererek gerekli çalışmalarını titizlikle yapmaktadır.

Alsancak Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak; amaçlarının bölgede bulunan tüm derelerin temizliğini gerçekleştirerek halkın rahat ve güvenilir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır” şeklinde yazı paylaştı.

DERE ISLAH ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

Geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketinin yeniden yaşanmaması için dere çalışmalarmıza devam ediyoruz.

Ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskini en aza indirilmesi açısından büyük önem arz eden dere temizliği konusunda titiz çalışmalar yürüterek, Ankara caddesi ve Şht.Türker sokağa bağlı bölgelerde bulunan derelere öncelik vererek gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız bölgede bulunan tüm derelerin temizliğini gerçekleştirerek halkımızın rahat ve güvenilir yaşam sürdürmelerini sağlamaktır.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2019, 17:14