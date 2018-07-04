Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ın doğusu, Girne Çevre yolunun dağ tarafı, Hasan Uzun Petrol Çemberi ile Edremit Çemberi arasındaki bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak
ALSANCAK ÇEVRESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ın doğusu, Girne Çevre yolunun dağ tarafı, Hasan Uzun Petrol Çemberi ile Edremit Çemberi arasındaki bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.
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