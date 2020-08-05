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Alsancak'da bol hediyeli ve bol eğlenceli tombala gecesi

Alsancak'da bol hediyeli ve bol eğlenceli tombala gecesi
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Alsancak’da tombala geceleri düzenleniyor. Alsancak Belediyesinden verilen bilgiye göre, Genç Alsancak Avcılık Birliği ile Alsancak Kültür,Sanat ve Spor Derneği bünyesinde organize edilen tombala gecelerine katılım her geçen hafta artıyor. Alsancak Belediyesi Memduh Ulugün rekreasyon park alanı'nda düzenlenen tombala gecelerine canlı müziklerde renk katıyor. 

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 15:54
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