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Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki çökmeler onarıldı

Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki çökmeler onarıldı
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Alsancak Belediyesi tamamlanan yol çalışmasını duyurdu.

Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen çökmeler nedeniyle yapılan yol çalışmaları tamamlandı

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