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Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki çökmeler onarıldı
Kıbrıs
27 Şubat 2020 Perşembe 16:07
Muazzez Gazihan
Alsancak Belediyesi tamamlanan yol çalışmasını duyurdu.
Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen çökmeler nedeniyle yapılan yol çalışmaları tamamlandı
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