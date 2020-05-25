Alsancak Mare Monte Lions Kulübü’nden anlalı yardım

Alsancak Mare Monte Lions Kulübü, dar gelirli ailelere yardımda bulundu.

Alsancak Mare Monte Lions Kulübü, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri ailelere gıda paketi dağıttı.

Çocukları da sevindirmeyi ihmal etmeyen Alsancak Mare Monte Lions Kulübü, Alsancak bölgesindeki çocuklara ayakkabı ve giysi yardımı yaptı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Alsancak Mare e Monte Lions Kulübü olarak bölgemiz sakinlerimizden dar gelirli bazı ailelere Ramazan Gıda paketi sunarken, çocukları da sevindirmeyi ihmal etmeyip bayramlık giysi ve ayakkabı armağan ettik.”