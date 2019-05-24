Alsancak'ta dere ıslahı çalışmaları devam ediyor

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Alsancak Belediyesi, sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için dere temizliğine devam ediyor.

Alsancak Belediyesi geçmiş yıllarda yaşanan sel felaketinin yeniden yaşanmaması için bölge genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Alsancak Belediyesi’nin başlatmış olduğu dere yatağı ıslah ve dere yataklarının denize ulaşması ile ilgili çalışmalarBelediye sosyal medya hesabından duyurdu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile bu duruma el atıldığını, dereleri temizlemeye devam edeceklerini, şu anda Çağlayan bölgesinde bulunan derelerin ıslah çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Ataser sosyal medya hesabndan "Derelerin ıslahına devam ediyoruz. ÇAĞLAYAN" paylaşımında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 11:35