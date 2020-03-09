banner22

Alsancak'ta İlkbahar Şenliği

Alsancak'ta İlkbahar Şenliği
banner32

Alsancak Belediyesi ve Rusça Konuşanlar Birliği işbirliğiyle dün Girne Milli Park'ta,İlkbahar Şenliği yapıldı.

Alsancak Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Maslenitsa” gününün  gelenek ve göreneklerini tanıtmanın hedeflendiği şölende, canlı müzik sahne performansları, uzak doğu sporları gösterisi, çocuk grupları gösterileri, eğlenceli yetişkin ve çocuk ilkbahar oyunları, çocuklar için animasyon, geleneksel yiyecek içecek stantları, el işi ve zanaat stantları yer aldı.

Etkinliğe, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
KTÖS, lisede yaşanan istismar konusunda uyardı
KTÖS, lisede yaşanan istismar konusunda uyardı
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿