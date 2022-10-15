Alsancak'ta inşaatta başına briket parçaları düşen işçi yoğun bakımda

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Alsancak'ta inşaatta başına briket parçaları düşen işçi yoğun bakımda
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Alsancak’taki bir inşaatta, birlikte çalıştığı işçinin dikkatsizliği sonucu başına briket düşen Olexii Herheliuk (E-38) ağır yaralandı. Polis, olayda ihmali görülen A.I. (E-38) ile şirket direktörü K.D.’nin (K-40) tutuklandığını açıkladı.

Polis bültenine göre “ihtiyatsızlık ve İş Güvenliği Yasası’na aykırı hareket” olayı dün saat 12.30’da Alsancak’taki Karaoğlanoğlu Caddesi’nde devam eden bir inşaatta meydana geldi.

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İnşaatta çalışan A.I.(E-38), kullanımındaki beton pompası aracıyla inşaata sıva döktüğü sırada, dikkatsizliği sonucu demir pompa kolunun beton brikete çarptı. Bu yüzden kopan briket parçaları inşaat alanında çalışan Olexii Herhelıuk’un başına düştü.

Ağır yaralanan Olexii Herhelıuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda ihmali görülen işçi ile şirket direktörü ise tutuklandı.

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