Alsancak'ta ki “Askıda ekmek, sebze ve meyve ” projesine 1 market daha dahil oldu

Alsancak Belediyesi tarafından başlatılan ve amacı yardıma muhtaç insanlara ekmek sağlamak için başlatılan askıda ekmek kampanyası yoğun ilgi görüyor. Askıda ekmek sayısı bir çok yardıma muhtaç kişiye ulaştı.

Alsancak'ta başlatılan askıda ekmek, sebze ve meyve projesi ile hayırseverlerin, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaları sürüyor.Bu uygulamaya Bestmar market de dahil oldu.

Alsancak Belediyesi'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımı işte bu şekilde;

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN BÖLGEDE BAŞLATMIŞ OLDUĞUMUZ,ASKIDA EKMEK,SEBZE VE MEYVE PROJESİ BÖLGEDE HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.7. MARKETİMİZ BESTMAR.

BAĞIŞTA BULUNABİLECEĞİNİZ BÖLGE MARKETLERİNİ SİZLERE BELİRTEREK,BÖLGE ESNAFINA PROJEYE VERMİŞ OLDUKLARI DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

1.ATAKARA MARKET

2.DOLMACI MARKET

3.STARLİNG MARKET

4.TAY MAR MARKET

5.LEMAR MARKET

6.İLELİ MARKET

7.BESTMAR MARKET