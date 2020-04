Alsancak'ta sivrisinekle mücadele kapsamında üreme yerlerini ilaçlanıyor

Alsancak Belediyesi, sivrisinekle mücadele kapsamında üreme yerlerini ilaçlıyor.

Koronavirüsle mücadelede dezenfekte çalışmaları sürerken, Alsancak Belediyesi sinek ve sivrisinek oluşumunu önlemek için ilaçlama yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklama;

Hava sıcaklarının artması ile su biriken havuzlarda oluşan "Lavra Sinek"çevre kirliliğine ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Pis havuzlar lavra sineklerinin üremesine neden olmaktadır. Belediyemiz Temizlik Şubesine bağlı Haşere ile mücadele ekibleri su biriken havuzları boşaltmaya yönelik ilk etapta vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, havuzlarını boşaltmaları ve gerekli temizlik tedbiri almaları için uyarı dağıtmaktadır.Gerekli duyarlılığı sağlamayan vatandaşlarımız belediye ekiblerince havuzları boşaltılarak veya ilaç atılarak hanelerine fatura edilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı göstererek havuzlarına bakım yaptırmaları ve hassasiyet göstermeleri rica olunur.

Polluted pools cause environmental pollution and also cause reproduction of mosquitoes. As a first stage Alsancak Municipality pest control teams connected to the Cleaning and Waste Services Department shall warn residents who own such pools to show the necessary sensitivity and empty their pools. Polluted pools of our residents which are which are not emptied by their owners will be emptied by Alsancak Municipality teams charge for billed to the relevant household. We kindly request our residents who own pools to show sensitivity to this matter and take necessary precautions.

С повышением температуры загрязненные бессейны угрожают здоровью и загрязнению окружающей среды. Грязные бассейны становятся причиной появления мух. Команда по борьбе с вредителями на первом этапе предупреждает население о том, чтобы опустошить и очистить бассейны. Бассейны граждан у которых не было произведено чистка, будут опустошены командой и выставлен счет. Мы просим граждан принят должные меры по очистке бессейнов.