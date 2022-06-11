Alsancak'ta trafik kazası… 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Alsancak'ta trafik kazası… 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı
banner83
banner80

Alsancak’da, bu sabah meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gulsana Shabdanova (K-38) yönetimindeki LV 054 plakalı araçla kavşakta durmadı, sokağa giriş yaptığı esnada  Mustafa Cangıl Terskol (E-16) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Cangıl Terskol, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gazeteciler Birliği yarın gece Meclis önünde “Özgürlük...
Gazeteciler Birliği yarın gece Meclis önünde “Özgürlük...
  1. Kıbrıs
﻿