Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, dün, “Alsancak ve Lapta Çocuklar İçin Yürüyor” etkinliği gerçekleştirildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği işbirliğiyle, KKTC Telsim iletişim sponsorluğu düzenlendi.

“Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Balık Ekmek İkram Ediyor” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, LAK Balıkçılar Birliği temsilcisi Barış Kardana ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarda bu tür etkinliklerin önemi vurgulandı ve katkı yapan herkese teşekkür edildi.

Alsancak ve Lapta bölgesinde yer alan yürüyüş, LAK Balıkçılar Birliği barınağında sona erdi.

7.5 km’lik yürüyüş sonunda, katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.