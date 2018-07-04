ALSANCAK’TA BUTİK OTEL TEMALI İÇ MİMARİ PROJE SERGİSİ AÇILDI

Alsancak Belediyesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliğinde dün akşam Alsancak’ta butik otel temalı iç mimari proje sergisi açıldı.



Alsancak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Old Milos Butik Hotel” temalı sergi Alsancak Belediyesi Old Milos tesislerinde yer aldı.



UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’nin konuşma yaptığı açılışta söz alan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “Amaç halkın ihtiyaç duyduğu ve görmek istediği projeleri kasabamıza kazandırmak. Umarım bu çalışma başlangıç olur ve butik hotel konsepti bölgeye yayılır, beldemizde sadece kumar turizmi yapıldığı algısını değiştirir” dedi.



Konuşmaların ardından projeler tanıtıldı ve etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi