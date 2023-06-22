Alsancak’ta gayri tabii ölüm

Alsancak’ta dün saat 18.00’de Roma Claire Alliott (K-71) kaldığı ikametgahta ölü bulundu. Yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “düşmeye bağlı olarak gelişen kafa kemiği kırığı ve beyin ödemi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

Polis Basın Bülteni’ne göre, 16 Haziran’da Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir market içerisinden, toplam değerleri 2,730 TL olan 7 karton sigaranın çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.Z.(E-53) tespit edilerek tutuklandı.

-Tabipler Birliği Yasasına aykırı hareket

10 Haziran’da Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde, S.D.’nin (K-35) Tabipler Birliğine üye olmadığı halde bir şahsın dudak ve çene kısmına izinsiz dolgu enjekte ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket

4 Mart’ta Girne’de faaliyet gösteren bir eczanenin işletmecisi olan M.A.U.’nun (K-27) eczaneye müşteri olarak gelen bir şahsa, reçeteye tabi bir ilacı reçetesiz olarak sattığı tespit edildi.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.