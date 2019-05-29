Alsancak’ta geniş kapsamlı temizlik kampanyası düzenleniyor

KIBRIS GENÇ TV ÖZEL- MUAZZEZ GAZİHAN KATİPOĞLU

Alsancak Belediyesi, çevre temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Alsancak bölgesi’nin tüm mahallelerinde titizlikle çalışan belediye çalışanları, sokak ve caddelerdeki çöpleri toplayarak temiz çevre sağlıklı yaşam için vatandaşa hizmet sunmayı sürdürüyor.

Alsancak Belediyesi, Alsancak’ta genis kapsamlı temizlik kampanyası ile daha modern ve temiz bir kasaba oluşturmak amacıyla bölge genelinde sürdürdüğü çok yönlü temizlik ve bakım çalışmaları hızla devam ediyor.

Halkın sağlığı açısından tehlike ve çevre kirliliği arz eden boş arsa ve arazilerde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, boş arsaların yanı sıra yol kenarlarında biriken yabani ot, moloz ve çöpleri de temizliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerin ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla, Alsancak Belediyesi her yaz döneminde büyük bir tehlike arz eden ve olası yangınlar ile sinek, böcek, çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için önemli olan bu uygulamayı bu yaz döneminde de sürdürüyor.

Alsancak Belediyesine gelen talepler ile ve belediyenin bölgede yaptığı denetimlerle tespit ettikleri boş arsaları temizliyor. Atıl durumdaki arsalar atılan çöp ve atıklardan arındırılarak görüntü kirliliği ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Bahar döneminden bu yana birçok noktada temizlik işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 12:38