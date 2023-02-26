Alsancak’ta “sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temininden” 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de polis tarafından aranıyor

Alsancak’ta “sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini” olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 19 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklanırken, 31 yaşındaki bir erkek şahısın ise polis tarafından arandığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat tarihinde, 00.30 sıralarında, Alsancak’ta, O.Ş.’nin (E-31) başka bir şahıstan cep telefonu satın aldığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2 seri numaralı, 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD dolarını tedavüle sürüp, karşılığında bahse konu cep telefonunu satın alarak sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.C.Y.’nin (E-19) tutuklandığı, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. O.Ş.’nin ise aranmakta olduğu kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

- Zeytinlik’te ev yangını

Dün, saat 08.30 sıralarında, Girne’de Zeytinlik bölgesinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde, muhtemelen elektrikli termosifonun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu termosifon, elektrikli süpürge ve muhtelif elektrik kabloları yanarken, bir ahşap dolap ısıdan zarar gördü ve çıkan dumandan dairenin duvarları islendi.

-Girne’de “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufuna” tutuklama

Dün, Girne’de, O.O.G.’nin (E-25) kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.