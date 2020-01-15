Alsancak’ta Yiğit ve Zephiros Sokak’taki yol çalışmalarında sona gelindi

Alsancak’ta geçtiğimiz yıl sel felaketinden etkilenen Yiğit Sokak ve Zephiros Sokak’ta parke ve yol yapım çalışmarında sona gelindiği bildirildi.

Alsancak Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklama işte şöyle:

YİĞİT SOKAK VE ZEPHİROS SOKAK'TA PARKE YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU GELİNDİ.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi neticesinde zarara uğrayan en büyük bölgelerden biri olan ve kendi öz kaynaklarımız ile yapımını gerçekleştirdiğimiz ''Oris Beach yolu'' yiğit sokak'ta yaşanan köprü-yol yıkımı İmar Bölümüne bağlı ekibler işbirliği ile dere temizliği ve perde kolon çalışması ile bölgede yol tekrardan hizmete verildi.Son olarak bölgede gerekli alt yapı çalışmalarıda göz önünde bulundurularak,parke yol çalışma ile sonlandırmış bulunmaktayız.