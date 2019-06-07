Altınların büyük bir kısmı bulundu

Polis, Girne’de dün sabah meydana gelen kuyumcu soygununu yapanların İran uyruklu iki kişi olduğu ve dün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soygunda çalınan altınların büyük bir kısmının ise bugün Gazimağusa’da Limanı’nın kuzeyinde, deniz sahilinde gömülü bulunduğunu da duyurdu.

Polis Basın Subaylığından konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Dün sabah Girne'de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndan yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa'da Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur.”

Girne’de dün 10.40’ta Senak Kuyumcu’ya giren iki kişi, iş yeri sahibi kadını etkisiz hale getirerek soygunu gerçekleştirmiş, polis zanlıların kamera görüntülerini medyaya dağıtarak soruşturma ve arama başlatmıştı.