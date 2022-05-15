Altuğra, Eczacılık Günü etkinliğine katıldı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 14 Mayıs Eczacılık Günü etkinlikleri çerçevesinde Grand Paşa Otel Lefkoşa'da düzenlenen toplantıya katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı görevine gelmesinin ardından eczacıların, bu özel günlerinde yanlarında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Eczacılık mesleği ve eczacıların, birinci basamak sağlık sektörünün en önemli yapı taşları olduğunu kaydetti.

Bakan Altuğra konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eczacılık ilaç hammadde üretiminden başlayıp son ürüne kadar geçen tüm aşamalarda görev alma ve kontrol yetkisine sahip önemli bir meslek gurubudur. Eczacılık, Hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde yer alan aynı zamanda halk sağlığı için çalışan sosyal bir meslektir.

Eczacılarımız, pandemi sürecinin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışmışlar, mesleklerinin gücünü ve önemini bir kez daha göstermişlerdir. Elbette sağlıkta birçok alanda olduğu gibi eczacılık alanında da çözülmesi gereken bir takım sorunlar bulunmaktadır. Siz değerli eczacılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla zaman kaybetmeden bir masa etrafında bir araya gelerek birlikte el ele vererek çözüm üretmemiz kaçınılmazdır. Pandemi döneminde sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilaç sıkıntısı yaşanmıştır. Tedarik zincirlerinin aksaması, üretimlerin azalması ve buna bağlı fiyat artışları meydana gelmiştir.

Bunun yanında eczacılıkla ilgili yasal çalışmaların hızlandırılması, daha önce çalışmaları yapılan Eczacılar Birliği Yasası’nın geçirilmesi için adım atılacaktır. İlaç takip sistemi ve otomasyon konusunda çalışmalara başlanmıştır ve devam etmektedir. Toplum sağlığını ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan sağlık çalışanları ve siz değerli paydaşlarımızla birlikte daha iyi bir sağlık sistemine ulaşmamız, öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle eczacılık mesleğine ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle topluma hizmet eden tüm eczacılarımızın, Eczacılar Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.

ÖKSÜZ, HAYATA GEÇİRLEMEYEN MESLEK YASA TASARISINA VURGU YAPTI

Etkinlikte konuşma yapan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de hayati önem taşıyan ilaç konusunda 343 eczane, 48 ecza deposu ve 427 üye ile hizmet sunduklarını belirtti.

Konuşmasında eczacıların yaşadığı sorunlar ve sorunların çözümleri için taleplerine de yer veren Öksüz, yıllardır hayata geçirilemeyen meslek yasa tasarısına da atıfta bulundu.