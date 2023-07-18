Altuğra: “Güçlü doktor kadrosuyla çocuklarımıza hizmet veriyoruz”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kasım 2022’de hizmete açtıkları Çocuk Acil Servisi’yle ilgili vatandaşlardan çok olumlu geri dönüş aldıklarını belirterek, “çocukların yüzü hep gülsün” diye çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Çocuk Polikliniğini ziyaret ederek, bölümde tedavileri devam eden çocuklarla bir araya gelen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, çocuklar için düzenlenen motivasyon etkinliğine katıldı.

Çağdaş dünyada olduğu gibi KKTC’de de Çocuk Acil Servisi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, güçlü doktor kadrosuyla çocuklara hizmet verildiğini belirtti.

Ailelerin, çocuklara verilen sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, “Ailelerin güzel ve memnuniyet dolu duygularına vesile olan Başhekime, Başhemşireye, Çocuk Servisi Klinik Şefine, Çocuk Servisinde; yoğun bakımda, yeni doğan servisinde, çocuk acil servisinde görev yapan tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize yürekten teşekkür ediyorum, hepsini kutluyorum. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çocuk Acil Servisi bölümünde, çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk enfeksiyon uzmanı, yeni doğan uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, çocuk yoğun bakım uzmanı, gelişimsel pediatri uzmanı, çocuk gastroenterolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk immunolojisi ve alerji hastalıkları, çocuk nöroloji uzmanlarının görev yaptığını belirterek, hepsine teşekkür etti.