Altuğra: “Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimizdir "

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemini vurgulayarak, Halk Sağlığı Haftası boyunca etkinlikler düzenleneceğini, etkinliklere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bakan Altuğra, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinin Halk Sağlığı Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, hafta kapsamında halk sağlığının ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Altuğra açıklamasında, "Halk sağlığı açısından en önemli amaç bireysel ve çevresel sağlığın iyileştirilmesi ile toplumun sağlık seviyesini yükselterek toplumu bedence, ruhça ve sosyal yönden tam ve mutlak bir iyilik haline ulaştırmaktır." ifadeleriine yer verdi.

Altuğra açıklamasında şunlara yer verdi:

"Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimizdir. Bu hizmetler gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanması insan sağlığı kaybı, can kaybı, üretim ve verim kaybı, yaşamın anlamının yitirilmesi, ekonomik kayıp vb. gibi kayıpları engellemekte ve toplumun pozitif gelişmesini sağlamaktadır.

Temel sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen Koruyucu sağlık hizmetleri uygulamaları çevreye ve kişiye yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: Yeterli ve temiz içme suyu sağlanması, Atık Kontrolü (evsel katı atıkların, endüstriyel katı atıkların, hastane atıklarının ve tehlikeli atıkların uygun şekilde toplanması, uzaklaştırılması ve arıtılması), besin hijyeni, vektör kontrolü, tütün kontrolü, tarımsal ilaçları denetleme gibi hizmetleri kapsar. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için yasal mevzuat çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: Bireysel olarak kişilere sağlık eğitimi hizmeti vererek kendi sağlıklarından sorumlu oldukları bilincini sağlamayı ve kendi kendilerine bakım verebilme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Sağlıklı kalma büyük ölçüde hasta eğitimiyle sağlanır.

Bu yıl Halk Sağlığı Haftası teması ‘Kronik Hastalıklar'dır. Temel sağlık Hizmetleri kronik hastalıklarla ilgili halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesine yönelik hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Sağlığın korunmasının önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen ‘Sağlıcakla Kalın’ etkinliklerine tüm halkımız davetlidir."