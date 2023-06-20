Altuğra, kaza geçiren polis memuru Özkan’ı hastanede ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC temasları sırasında heyete eşlik ederken trafik kazası geçiren polis memuru Namık Özkan’ı ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Altuğra, Namık Özkan’ı tedavi gördüğü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Altuğra, trafik kazası neticesinde polis memuru Namık Özkan'ın köprücük kemikleri ve kaburgalarında bazı kırıkların meydana geldiğini, takip amaçlı tedavi altında olduğunu, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yaşanan kazadan üzüntü duyduklarını söyleyen Altuğra, polis memuru Namık Özkan’a acil şifalar dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023, 11:17