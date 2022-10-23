Altuğra, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkan ve yönetim kurulunu tebrik etti

ağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 24. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkan ve yönetim kurulunu tebrik etti.
Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;
En önemli hedefimiz topluma ülkeye sağlıklı bir ortam yaratmak kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.
Ülkemizde verilen sağlık hizmetinin daha verimli hale gelmesi, önümüzdeki süreçte sağlıkla ilgili bekleyen gerek yasalar konusunda gerekse daha iyi bir sağlık sisteminin oluşturulmasında başta Tabipler Birliği olmak üzere ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmekte kararlıyız.
Bu vesile ile yeni seçilen Başkan Dr. Dt. Ahmet Özant ve birlik yönetimine seçilen Dr. Doğa Kalyoncu, Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Nesil Bayraktar, Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Şenel Beydola, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Nermin Yönel'e başarılar diler, sağlık alanında ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceklerine inancımı bir kez daha dile getirerek saygılar sunarım”