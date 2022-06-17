Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tadilat çalışmaları yarım kalan Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin yangında zarar gören bölümünün tadilatına devam edileceğini açıklayan Altuğra, yanan anjiyo cihazından birinin ise tamir edildiğini ve hizmette olduğunu söyledi.

Acil Servis’in tadilatının çok kısa bir sürede tamamlanacağını da kaydeden Bakan Altuğra, ilerleyen süreçte yapılacak istihdamlarda eczacılara da yer verileceğini belirtti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan tarafından kapıda karşılanan Bakan Altuğra, Acil Servis, Tomografi Ünitesi, Laboratuvar ve Eczane bölümünde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin yanan bölümünü de ziyaret ederek, tadilat çalışmalarının geldiği aşama hakkında bilgilendirildi.

Altuğra’ya incelemeleri sırasında, Başhekim Adil Özyılkan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan ve hastane yetkilileri eşlik etti.

-Altuğra: “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi amiral konumunda”

Sağlık Bakanı Altuğra incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, hastanelerin, sağlık sisteminin altyapısını oluşturduğunu belirterek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de amiral hastanesi konumunda olduğunu vurguladı.

2020 yılında çıkan yangından dolayı hastanede ciddi mağduriyetler yaşandığını ifade eden Altuğra, Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin yangında zarar görmesinin sağlık sistemine büyük bir mağduriyet getirdiğini kaydetti.

-“Yanan anjiyon cihazından biri tamir edildi”

Yanan bölümün ihalesi tamamlanıp, tadilatına başlanmasına rağmen döviz krizinden dolayı ihaleyi alan firmanın çekildiğini anlatan Altuğra, Planlama ve İnşaat Dairesi’nin belirleyeceği keşif bedeliyle tadilatın devam edeceği müjdesini verdi. Bakan Altuğra, yanan anjiyo cihazından birinin ise tamir edildiğini ve hizmetin devam ettiğini söyledi.

KKTC’nin hiçbir kurumunda aynı özelliklere sahip olmayan bir anjiyo cihazının da Acil Durum Hastanesi’nde halkın hizmetinde olduğunu belirten Altuğra, üstün özelliklere sahip bu anjiyo cihazının, anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye hediye edildiğini vurguladı.

Tomografi cihazlarında da aynı bağışın söz konusu olduğunu ifade eden İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kasım ayında Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye hediye edilen tomografi cihazının hizmette olduğunu kaydetti.

-“10 gün içerisinde tomografi randevusu verilebiliyor”

Hastanede randevu talebinde bulunan kişilere 10 gün içerisinde tomografi randevusu verilebildiğine dikkat çeken Bakan Altuğra, üstün özelliklere sahip bir tomografi cihazının da Acil Durum Hastanesi’nde halkın hizmetinde olduğunu söyledi ve bu cihazın da Türkiye tarafından ülkeye hediye edildiğini belirtti.

“Acil Servis’in tadilatı çok kısa sürede tamamlanacak”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Acil Servis’in tadilatının devam ettiğini kaydeden Altuğra, günün koşullarına göre yapılanma ve tadilatın önemini vurguladı. Acil Servis’in tadilatının çok kısa bir sürede tamamlanacağını ifade eden Bakan Altuğra, servisin, yenilenmiş yüzüyle halka daha kaliteli sağlık hizmeti vereceği noktaya geleceğini kaydetti.

-“İstihdamlarda eczacılara da yer verilecek”

Hastanedeki eczane bölümüne gerçekleştirdiği ziyarette eczacıların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getiren Altuğra, ilerleyen süreçte yapılacak istihdamlarda eczacılara da yer verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Altuğra, açıklamasını, “Halka yönelik hizmetlerimiz ardı ardına devam edecektir” sözleriyle tamamladı.