

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, öğretmenler konusunda konuştu.

Öğretmen nakilleriyle ilgili bazı farklı görüşlerin gündemi meşgul ettiğini belirten Altuğra, ortaya atılan iddiaların yanlış olduğunun evraklarda görülebildiğini kaydetti.

Altuğra, “Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen öğretmenlerin maaşlarının KKTC değil, TC tarafından ödendiği Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından da açıklandı. Buna rağmen iddiaların dillendirilmeye devam edilmesini anlamakta zorlanıyorum” dedi.

İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğretmen görevlendirmelerinin her zaman olduğu gibi bu yıl da usul ve esaslara göre yapıldığını ifade ederek, “Resmi evraklar, iddiaların yanlış olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

İzlem Gürçağ Altuğra, “Elbette eleştiriler olacak. İyi niyet hedefleniyorsa belgelerle konuşmak gerek. Kulaktan dolma bilgilerle çıkış yapmak, iyiye ve doğruya ulaşmayı sekteye uğratır” dedi.