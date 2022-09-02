Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nü ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Altuğra, Genel Cerrahi Bölümü’nü vatandaşlardan gelen yoğun memnuniyet mesajlarını dikkate alarak ziyaret ettiklerini söyledi. Ziyareti sırasında konuşan Altuğra, “Sağlık hizmeti devletimizin sunduğu bir lütuf değil, bir haktır” vurgusu yaptı.

Altuğra, her mesleğin kutsal olduğunu ve her mesleğin kendi içerisinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi ve “Doktorlar tüm insanlığa şifaya vesile olan bir meslek grubudur, insanların canına yaşamına dokunandır. Cerrahi bölümünü, vatandaşlardan gelen yoğun memnuniyet mesajlarını dikkate alarak ziyaret ettik. Doktorlarımıza takdir ve teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Servisi Doktoru Alkan Küçük ise, konuşmasında, bölümde yapılan ameliyatlar hakkında bilgi verdi. Küçük, Genel Cerrahi Servisinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini, bu anlamda kendileri ile bir aya gelerek takdirlerini ileten bakan Altuğra'nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyareti sırasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Hansel eşlik etti.