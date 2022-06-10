Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Serdarlı Belediyesi, Serdarlı Kültür ve Sanat Evi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti.

Serdarlı Belediyesi ziyaretinde Başkan Halil Kasım ve bölge muhtarları tarafından karşılanan Bakan Altuğra, ardından Serdarlı Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret ederek faaliyetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Serdarlı Sağlık Merkezi'nde Dr. Celalettin Dedeoğlu ve sağlık merkezi çalışanları ile biraraya gelen Bakan Altuğra, Serdarlı Sağlık Merkezi'nin iyi hizmet veren merkezlerimizden biri olduğunu, hizmetlerin daha çok artırılması için istişareler yaptığını belirtti.

Pandemi sürecinde Serdarlı Sağlık Merkezi'nde aşılama ve antijen testlerinin merkeze bağlı köylere de özveri ile yapıldığını belirten Altuğra, bu süre zarfında Serdarlı Belediyesi işbirliği ile başarılı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.