Altuğra, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve ailesini kabul etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 24 Aralık 1963 gecesi EOKA terör örgütü çetesi tarafından ailesi şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın eşi ve ailesini kabul etti.

Bakan Altuğra, yakın bir tarihte Ankara temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve ailesinin kendisine yaptığı ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarihine olduğu kadar dünya insanlık tarihine de kara bir leke olarak düşen Kumsal Katliamının aradan bunca yıl geçmesine rağmen yüreğimizi sızlatmaya devam ettiğini belirten Bakan Altuğra, bugünlere kolay gelinmediğini, bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle andığını, gazilerimize şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kabulde yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta milli duygularla bu hasreti yüreğinde hisseden Bakan Altuğra ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını, kendisinin ülke sağlığına önemli katkıları olacağından kuşku duymadığını belirtti.