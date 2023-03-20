Altuğra, tadilatı tamamlanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha iyi hizmet verebilmesi adına yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, tadilatı tamamlanan Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin “çok yakın” zamanda halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Bakan, altı yataklı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte “hasta sevklerinin azalacağını” ve “devlet bütçesinin yükünün hafifleyeceğini” belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, üç ay süren tamir ve tadilat çalışmaları tamamlanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin ziyaret etti.

Sağlık Bakanı’na, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Hansel ile Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Cenk Soydan eşlik etti. Ziyarette ayrıca, Başbakanlık Üst Düzey Yöneticisi Dr. Erkut Aşıcıoğlu ve Sağlık Bakanı’nın Özel Kalemi Halide Kurtarıcıoğlulları da hazır bulundu.

Altuğra, ülkelerarası insan hareketi hızlandıkça ülkelerinin de kendi alt yapılarını güçlendirmek ve desteklemek zorunluluğunun bulunduğuna işaret ederek, son dönemlerde KKTC’ye de insan hareketinin hız kazanmış olduğunu ve ülkeye gelen bu insanların da sağlık ihtiyaçlarıyla birlikte geldiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının, ekipleriyle birlikte, ülkede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine “mümkün olduğunca anında cevap vermek” adına kendi sağlık sistemini güçlendirdiğini belirten Altuğra, şöyle konuştu:

“Bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeyiz ve hizmet veren yoğun bakımlarımızın kapasitesini güçlendirmek hedefiyle çalışmalarımıza hız vererek devam ediyoruz. Bugün itibarıyla, yaklaşık üç aydır tadilatı devam eden Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinin tadilatının hemen hemen tamamlanmış olduğunu gözlemliyoruz. Çok yakın zamanda, yoğun bakım servisinin devir teslimi işlemleri de tamamlandıktan sonra halkımızın hizmetine sunulacaktır ve sıkılıkla gerçekleştirmek zorunda kaldığımız yoğun bakım hastalarının sevkleri de iyice gerilere düşecektir. Dolaysıyla devletin bütçesinin yükünün de hafifleyecektir.”