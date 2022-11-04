Altuğra: “Tadilatların ardından hastalarımıza çok daha verimli bir hizmet sunulacak”

Sağlık Bakanlığı ile ihaleyi kazanan firmalar arasında, Trenyolu Poliklinik Binası ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi tamir ve tadilat işlerine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, tadilatların ardından hastalara çok daha verimli hizmet sunulacağını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Merkezi İhale Komisyonu’nun resmi kararı sonrasında Trenyolu Poliklinik Binası genel tamir ve tadilat işleri ile ilgili Kemal Aktunç İnşaat LTD, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi tamir tadilat işlerine ait sözleşme ise Bulduk İnşaat LTD ile imzalandı.

Bakanlıkta imzalanan sözleşmelere, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve firma yetkilileri imza koydu.

Bakan Altuğra, göreve geldikleri günden bu yana alt yapı çalışmalarına önem verdiklerini ve halka daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, tadilatların ardından hastalara çok daha verimli bir hizmet sunulacağını kaydetti.