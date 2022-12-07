Altuğra: “Ülke genelinde başlatılan diyabet taraması, toplumda diyabet yatkınlığına işaret ediyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülke genelinde Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde başlatılan diyabet tarama programının şu ana kadar olan sonuçlarının toplumda diyabet olma yatkınlığı bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Altuğra, tarama sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Taramaya katılan 3 bin 329 katılımcının yüzde 36,1’ine diyabet teşhisi konulmuştur. Diyabet tanısı almış 1202 kişinin yüzde 7,2’sinde diyabetik retinopati varken, yüzde 23,9’unda kalp hastalığı, yüzde 4,3’ünde felç geçirme durumu ve yüzde 8,7’sinde böbrek hastalığı vardır. Diyabet tanısı almış olan katılımcıların yüzde 54,7’si kadın iken yüzde 45,3’ü erkektir.”

- “Kilomuzu koruyalım. Fiziksel aktivite yapalım. Sağlıklı beslenelim”

“Ön değerlendirme sonuçlarından görüldüğü üzere diyabet hastalığı ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. Diyabet hastalarında yine diyabete bağlı göz, kalp ve böbrek hastalıklarının da görülme oranları yüksektir” diyen Altuğra, diyabet hastası olmamak için kilonun korunması, fiziksel aktivite yapılması ve sağlıklı beslenilmesi gerektiğini kaydetti.

Altuğra, "obezite, kan basıncı yüksekliği, ailede diyabet öyküsü bulunması, 4 kg üzerinde çocuk doğumu gerçekleştirmek veya hamilelik diyabeti geçirmek, damar hastalığı, kan yağlarının yüksek olması" gibi risk faktörlerine sahip kişilerin sıklıkla kan şekeri kontrolü ve doktorun gerekli görmesi halinde şeker yükleme testi yapmaları gerektiğini belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini ve öncelediklerini vurgulayan Altuğra, “Diyabet hastalığı organlarımıza zarar vermeden erken tanıyıp, önlemlerimizi alalım. Sağlığımızı ertelemeyelim” şeklinde konuştu.