Altuğra : “Ülkemizde ilk kez zeytinyağı analizi devlet laboratuvarımızda yapılacak “

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Laboratuvarı Dairesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarla ilgili Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü Alsev Müderriszade’den bilgiler alan Bakan Altuğra, Adli Kimya Fen Şubesi, Besin Analizleri Şubesi, İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Analizler Şubesi, Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi’nde birçok önemli tespit ve analizlerin devlet laboratuvarımızda yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Altuğra, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi’nde yoğun çalışmalar sonucunda uzun zamandır eksikliği dile getirilen zeytinyağı numunelerinde pestisit kalıntı analizlerine başlandığını, ilk kez ülkemizde zeytinyağı analizinin devlet laboratuvarında yapılacağını kaydetti.

Buna ilaveten bal numunelerinde gerekli çalışmaların son aşamaya getirilmiş olup, en kısa zamanda numune kabulüne başlanacağını açıklayan Bakan Altuğra, bir sonraki hedefin içme, kullanma ve yeraltı sularında kalıntı analizlerini rutin analizler içerisine katmak olduğunu, bunun için ön çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Bu gelişmelerin yanında tüm yoğunluğa rağmen güncel rakamlara ulaşmak adına aktif madde sayısı, yani ilacın etken maddesinin 354’ten 449’a kadar artırıldığını, amacın aktif madde sayısını 650’ye çıkarmak olduğunu, bunun için çalışma yapılacağını ifade etti.

Bakan Altuğra, 6 yıl önce yanan Devlet Laboratuvarının tadil edilmesi için yanan binanın içerisindeki tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesi gerektiğini, bu yönde çalışmaların başladığını, hemen ardından ise binanın tadilatının yapılacağını açıkladı.

Yapılacak yeniliklerin ardından kimyagerler, gıda mühendisleri, biyologlar ve tüm teknik kadronun çok daha çağdaş koşullarda hizmet vereceğini belirten Bakan Altuğra, laboratuvarımızda toplum sağlığı için hayati önem taşıyan analizlerin yapıldığını belirtti.

Bakan Altuğra’ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar eşlik etti.