Alzheimer hastaları ve yaşlılar çamur yoğurma etkinliğinde bir araya geldi

Alzheimer Derneği’nin ilk kez düzenlediği çamur yoğurma etkinliği, 1 Ekim Dünya Yaşlı Hakları gününde Merkez Lefkoşa'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin katkıları ile yapıldı.

Seramik sanatçısı Leman Cankat öncülüğünde, içerisinde demans ve Alzheimer hastalarının da bulunduğu 60 yaş üstü kişiler, çamurla oynayıp yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da ince motor hareketlerini güçlendirip akranlarıyla sosyalleşme fırsatı elde etti.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez, etkinlikle ilgili açıklamasında, “Yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları sıkıntıları bir nebze gidermek adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini ve ülkedeki yaşlıların keyifli vakit geçirmesi için imkân yaratmaya çalıştıklarını” söyledi.

-“Toplumsal kapsayıcılık politikaları geliştirerek, Alzheimer ve benzeri sağlık sorunu yaşayan insanları sosyal hayata dahil edecek projeler üretilmeli”

“Benzeri etkinliklerin düzenli olarak tüm bölgelerde yapılması, yaşlılarımızın keyifli vakit geçirmelerini, eğlenmelerini ve sosyalleşmelerini sağlayacak. Bilindiği gibi sosyalleşme, Alzheimer hastaları için en önemli terapilerden biridir” diyen Sönmez, yetkilileri toplumsal kapsayıcılık politikaları geliştirerek, özellikle Alzheimer ve benzeri sağlık sorunu yaşayan insanları sosyal hayata dahil edecek projeler üretmeye davet etti.

-“Yetkilileri, 2023 yılı mali bütçesine gündüz yaşam evleri için bütçe ayırmaya davet ediyoruz”

Açıklamasında sağlıklı yaşlanma ile ilgili farkındalık yaratılması, ulusal bir yaşlı planı hazırlayarak özellikle 65 yaş üstü bireylere düzenli ve sistemli bir şekilde tarama yaparak izlemesini talep eden Alzheimer Derneği Başkanı Sönmez, “Ülkemizde giderek artan ve en yaygın demans (bunama) türü olan Alzheimer hastalarına sosyalleşebilecekleri gündüz yaşam evleri yapılması hem hastalığının seyrini yavaşlatacak hem de yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesine olanak tanıyacak. Yetkilileri bu tür farkındalık günlerinde güzel temennilerde bulunmak yerine, 2023 yılı mali bütçesine gündüz yaşam evleri için bütçe ayırmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.