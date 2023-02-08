Tedavi amacıyla Hatay Kırıkhan’da bulunan ve depremde öğretmenevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında tören düzenlendi.

Saat 11.30'da başlayan törene, Arnavutoğlu'num ailesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve iş arkadaşları, yöneticisi olduğu Göçmenköy Spor Kulübü temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı personeli tarafından omuzlarda taşınarak, tören alanına getirilen Arnavutoğlu’nun tabutunun üzerine sivil savunma üniforması ve karanfil bırakılarak, dua okundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’nın konuşması ile tamamlandı.

- Karaca: “Amaç, deprem anında ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen, deneyimli bir personeldi”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, törende yaptığı konuşmada, Amaç Arnavutoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. Karaca, Arnavutoğlu’nun 1 Temmuz 2003 yılında aralarına katılan, en zor görevleri yerine getirmiş bir mesai arkadaşları olduğunu kaydetti.

“Güler yüzlü, çalışkan, çevresi ve arkadaşları tarafından sevilen ve sayılan bir kişiydi” diyen Karaca, tecrübeli bir eğitimci ve arama-kurtarma personeli olan Arnavutoğlu’nun onlarca kez deprem çalışmalarına katılmış, bir deprem anında ne yapılması gerekeni çok iyi bilen biri olduğunu söyledi.

Depremin dünyanın baş edemediği en büyük felaketlerin başında geldiğini, yapılan binlerce tatbikat, verilen eğitimlere rağmen bu felaketler karşısında insanoğlunun çaresiz kalabildiğini ifade eden Karaca, son yaşanan bu depremin Arnavutoğlu’nu ve binlerce kişiyi sevdiklerinden kopardığını dile getirdi.

Karaca, “Maalesef bugün burada bu acıyı paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Amaç’ın yaslı ailesine başsağlığı dileklerimizi sunar, hepimize sabırlar dilerim. Başımız sağolsun” dedi.

Arnavutoğlu'na, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığındaki törenin ardından, saat 12.00’de Göçmenköy İdmanyurdu Spor Kulübü’nde de tören yapıldı.

Arnavutoğlu, İsmail Safa Camii’nde saat 14.00’da kılınacak cenaze namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.