"Amacınız bizi açlıktan öldürmek mi?"

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, hükümet edenlerin ne yapmaya çalıştığını anlayamadıklarını belirterek, Mart 2020 de önce okullar ve turizm, sonrasında ise güzergah taşımacılığın kapanarak tüm sektörlerin kapanmış duruma geçtiğini, Ekim 2020 de sadece okul taşımacılığının 3 aylık süre için açıldığını ve 1 Ocak 2021 itibarı ile tekrardan kapandığını anımsattı..

Birlik,eski bir reklam filminde olduğu gibi “Aç-kapa Artema” oluklarını nitelendirereke, “Sular kesik çeşmelerden boş hava geliyor” yorumunda bulundu.

Birliğin Halkla İlişkiler Ve Basın Sözcüsü Mehmet Özsezer tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi.

“ Açacaksanız açın biz de bilelim ne yapacağımızı, yada önceliğimiz sağlıktır politikası ile devam edecekseniz ki bizler halkımızın sağlığını sizden daha fazla düşünüyoruz. Ki ilk kapatılan son açılan ve hiçbir katkı destek almayan sektör olmamıza rağmen bu güne kadar ses çıkarmadık. Ancak bir karar verin bir doğru planlama yapın. Sektörleri etkilenmesine göre ayırıp destekleyin. Siz çeşmesi hiç akmayana da cesmesi akanada aynı muameleyi uygulayamazsınız. Hepimizi bitiriyorsunuz farkında değilmisiniz.

Kapanma kararı alırken bileceksiniz ki beyfendiler, biz taşımacıların sizler gibi devlet maaşı yok. Toplu taşımacılık ile uğraşanlara bir teşvik , hibe vermediniz. Aksine kaç ay kapalı olmamıza rağmen ve hala kapalı olmamıza rağmen seyrüsefer – muayene – T izin belgesi – araç sigortalarının ödettiniz ve ödemeye devam edin diyorsunuz. Bu giderlerimizin DEVLET tarafından ödenmesi gerektiğinin BİLİNCİ içerisinde olmak zorundasınız. Hem işletmeyeceksin hemde işletmediğin halde vergi isteyeceksin.

Bu nasıl bir anlayıştır. Bu nasıl adalettirEğer gerçekten adaletli ve sosyal DEVLET anlayışı ile hükümetimiz bizleri yönetiyor ise bunları bizlere çok görmemelidir.

KKTC Bakanlar Kurulu’na kuruluna soruyoruz. Amacınız nedir beyler ?

Biz taşımacıları COVİT -19 ‘ dan mı öldürmek yoksa açlıktan mı öldürmek? “