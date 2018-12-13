Cumhuriyet Meclisi’nde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 16 milyon 263 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamadan önce son olarak UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Dursun Oğuz ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un konuşmasıyla devam eden genel kurul, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın muhalefetin eleştirilerini yanıtladığı konuşmalarla sürdü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yolsuzluk dosyalarına değinerek, “Polis bazı dosyaları Savcılığa gönderdi. Savcılık suç unsuru olduğunu düşünüyorsa, bunu kısa süre içinde Meclise gönderecek” dedi.

Özersay, “Bu kadar yıldır ‘suya sabuna dokunmadan’ yürüdüğünüzde yolsuzluk dosyalarında ve iddialarında nereye geldiğimiz ortada. Bugüne kadar olduğunu gibi ‘aman söylemeyim aman kimsenin başını ağrıtmayım’ durumu olmayacak. Bu statükonun devamını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, talep gelmesi durumunda kurumun personel eksikliğini giderme noktasında olduklarını kaydetti.