Amcaoğlu: "Akaryakıt fiyatlarındaki artış direkt piyasaya yansıyor, enflasyon yaratıyor ve kamu maliyesini negatif etkiliyor"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın direkt olarak piyasaya yansıdığını, enflasyon yarattığına ve kamu maliyesi üzerinde çok büyük negatif etki yarattığını belirterek, göreve geldikten sonra tüm gayretlerinin fiyat değişimlerini en aza indirgeyecek şekilde süreci kontrol etmek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 62’nci madde tahtında yapılan konuşmanın ardından yaptığı konuşmada, akaryakıt fiyatlarının ucuzlatmanın suç olduğunu ilk kez bu dönem gördüklerini kaydetti. Fiyat İstikrar Fonunu ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini düşündüğünü dile getiren Amcaoğlu, bu fonun içerisinde akaryakıtın yansımalarıyla da elde edilecek miktarı da çok iyi bildiğini belirtti.

Kapalı ekonomilerin dünyada yaşanan ekonomik krizleri aşamayacağının bilinmesi gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, Güney Kıbrıs'tan kuzeye gelişlerle beraber ithalatta meydana gelen yüzde 42 oranındaki artışı da göz ardı etmemek gerektiğini belirtti. Eldeki tüm argümanların kullanıldığını kaydeden Amcaoğlu, KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak, yarın yapılacak düzenlemeyle hem Türkiye, hem de Güney Kıbrıs'ta fiyatlar artarken KKTC'de akaryakıt fiyatlarının aynı kalacağını söyledi.

Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu'nun önemine değinerek, fonun akaryakıt fiyatlarını düzenlemek için bir enstrüman olduğunu kaydetti.

Türkiye'de akaryakıttan alınan verginin KKTC'de alınan verginin iki katı olduğuna işaret eden Amcaoğlu, üretimde bunun çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, kendisinin FİF’in ne olduğunu çok iyi bildiğine işaret ederek, baktığını anlayacak kadar bilgisi olduğunu belirtti. Erhürman, kendisinin benzin fiyatlarının ucuzlatılmasının suç olduğunu söylemediğini ve üslubun doğru olmadığını kaydetti.

Devletin Euro Dizel'den alan FiF'in 10 kuruştan 116 kuruşa çıktığını söyleyen Erhürman, bu rakamların Türkiye ile karşılaştırılmasının doğru olmadığını çünkü toplu taşımacılığın olmadığı ülkede her hane halkının en önemli gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu belirtti.

Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’taki insanların alım gücü ile burada yaşayan insanların alım gücünün ayni olmadığına işaret ederek, bu memlekette fiyat ve talebin Kıbrıslı Türkler tarafından belirlenmiyor olmasını eleştirdi. Erhürman, Kıbrıslı Türklerin tüketiminin düştüğünü fakat yabancıların fazla tüketimi yüzünden ithalatın yükseldiğini kaydetti.

Yüksek öğretimde kalitenin önemsenmesi halinde başka şeyler de yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, bu memlekette DAÜ'de, Şeker Sigorta’da, Vakıflarda, Kıbtek’te uzmanlaşmaya ve özerkleşmeye geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kurumları siyasetten arıtarak yönetilmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, ülkede kurumların yaşatılmasının istenmesi halinde uygulamaların değişmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek öğretimde gereğinin yapılmaması halinde önemli olan nitelik değil nicelik olacağını dile getiren Erhürman, üçüncü ülkeden gelen öğrencilerin sayısının artırılması yönüne gidileceğini bunun da üniversiteyi sıkıntıya sokabileceğini kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, ilaç konusunda yaşananlar çok uzun zaman gündemde kalması taraftarı olmadığını belirterek, eczacı ve doktorların yaşanmaması gereken bir süreci yaşadığını kaydetti.

Dün polis müdürünü çağırarak bu sürecin gündemden kaldırılmasını istediğini söyleyen Üstel, bu soruşturmanın hızlıca yapılarak, sonuçlandırılmasını istediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlıların mahkemeye götürülmesinin herkesi üzdüğünü dile getirilen Üstel, mahkemeye giderken kelepçeyle götürülmesi konusunu ele alarak, usullerin güncellenmesi için Barolar Birliği'yle bir heyet kurulduğunu söyledi. Üstel, polis müdürlüğüyle çalışma yapıldığını ve tutukluların nasıl taşınacağı konusunda tespitler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kimlere kelepçe takılıp takılmaması ayrımı olmamasından dolayı istenmeyen olayların yaşandığını söyleyen Üstel, polisin uygulamasının güncellenmesi çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Güncellenmesi gereken yasaların acilen güncellenmesi için Barolar Birliği ile komite kurularak çalışılması konusunda gerekenin yapılacağını söyleyen Üstel, ülkenin geleceği adına yasaların güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin lokomotif sektörünün turizm ve eğitim olduğunun herke tarafından bilindiğini dile getiren Üstel, üniversitelerin kaliteyi artırmak için de gerekli kalitenin artırılması çalışmaların yapılmaya başlandığını söyledi.

-Besim

Konuşmaların arından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesini yaptı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya ilişkin Raporu komite başkanı Yasemi Öztürk'ün komite raporunu okumasının ardından CTP Milletvekili Filiz Besim tasarı üzerine bir konuşma yaptı.

Trafiğin bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Besim, bu yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği trafikle ilgili yapılan yasaların uygulanmadığını söyledi. Besim, trafikte giden canlarda ailelerin canının yandığını fakat yol güvenliği ve yasalarla ilgili hiçbir hareket yapılmadığını kaydetti.

Uyuşturucu tespitlerine başlanması için bir cihazın bile alınmadığını dile getiren Besim, cezaların artırılmaması ve trafikte caydırıcı önlemler alınmaması halinde üzülmeye devam edileceğini kaydetti.

Yasalarla ilgili tüzüklerin yapılmadığını söyleyen Besim, öncelikle bu konuların çözülmesi gerektiğini belirtti.

-Arıklı

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı da söz alarak, ülkedeki trafik kazalarının artık altından kalkamayacak bir boyuta eriştiğini söyledi.

Trafik kazalarının sadece ülkenin değil, dünyanın bir sorunu olduğunu kaydeden Arıklı, yolların kötü olmasından da kaynaklanan kazalar olduğunu belirtti. Arıklı, 2 akademisyen tarafından hazırlanan bir makaleden alıntılar yaptı.

Arıklı, yolların hızlı şekilde yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını ancak şoför ve insanların da ciddi hatalar yaptığını belirtti.

Erhan Arıklı, cihaz ve alt yapı yatırımlarının bir bütçe meselesi olduğuna işaret ederek, yasanın geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmaya İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

-Diğer yasalar

Genel kurul daha sonra sırasıyla Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi'nin ikinci görüşmesini yaptı ve madde madde görüştü. İvedilik kararı olmadığı için yasa tasarısı ile yasa önerisinin üçüncü görüşmesi bir sonraki birleşimde yapılacak.

Kurul, Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı,

Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarı ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi'nin tamamının oylandığı üçüncü görüşmelerini yaptı ve hepsini oy birliğiyle kabul etti.

Genel Kurul güncel konuşmalarla devam etti.