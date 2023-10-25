Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki olası artışları, FİF ile dengelediklerini söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki olası artışları, Fiyat İstikrar Fonu (FİF) ile dengelediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında küresel artışların söz konusu olduğu bir dönemde, FİF sayesinde, KKTC’ye bu artışların şu anda yansıtılmadığını kaydetti.

Zaman zaman küresel akaryakıt fiyat artışlarına bağlı olarak, ülkemizde de artışların yaşandığını ve yaşanacağını kaydeden Amcaoğlu, “FİF uygulaması ile akaryakıt fiyatlarında bu günlerde yapmak mecburiyetinde kalacağımız artışları en azından bir süre engelledik” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişlerin ülke ekonomisi ve kamu maliyesi üzerinde çok ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini geçmiş yıllarda gördüklerini daha önce de bunu defalarca dile getirdiklerini söyleyen Bakan Amcaoğlu, artışın piyasaya doğrudan yansıdığına ve yüksek enflasyona sebep olduğuna dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, Fiyat İstikrar Fonu’nu, fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçebilmek için kullandıklarını belirtti ve “Normal küresel piyasa koşullarında, içinde olduğumuz günlerde akaryakıt fiyatlarında artış olması kaçınılmazdı. FİF ile bunun önüne geçtik. Elbette bazı dönemlerde artış yapılması kaçınılmaz olacaktır ancak şu anda zam yapılmayacaktır” dedi.

Bakanlık açıklamasına göre, KKTC, Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki güncel akaryakıt fiyatları (TL) şöyle:

"KKTC – 1 litre 95 oktan benzin 32.21 TL

KKTC - 1 litre Euro Diesel 31.65 TL

TC - 1 litre 95 oktan benzin 35.50 TL

TC – 1 litre Dizel 40.50 TL

Güney Kıbrıs – 1 litre 95 oktan benzin 45.80 TL

Güney Kıbrıs - 1 litre Euro Diesel 49.99TL"